Rekordjahr für das Vorarlberger Rote Kreuz

Aber auch in Sachen Bildung und Blutspendedienst ist das Rote Kreuz aktiv. So wurden insgesamt 1064 Erste-Hilfe-Kurse angeboten – mit 15.634 Teilnehmern. Weitere 526 Aus- und Fortbildungen wurden von über 8000 Teilnehmern in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr wurden zudem im ganzen Land 140 Blutspendeaktionen durchgeführt. Dabei konnten 15.120 Vollblutkonserven und 1.093 Thrombozytenkonzentrate gewonnen werden.