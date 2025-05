Wallner und Rüscher geraten arg unter Beschuss

Schon nach der Begrüßung – Manuela Auer hieß zunächst Betroffene und Angehörige, dann erst den Landtagspräsidenten, die Regierungsmitglieder und die Abgeordneten willkommen – war klar, dass die SPÖ-Sozialsprecherin besonders hart mit den Regierenden ins Gericht gehen würde. In der Tat ließ sie kein gutes Haar an der Finanzpolitik der ÖVP auf Bundes- und Landesebene – und auch nicht an der Sozialpolitik von Landesrätin Martina Rüscher. Die „Freunderlwirtschaft“ noch unter ÖVP-Kanzler Kurz und die geflossenen Covid-Förderungen seien Grund für die jetzige finanzielle Misere. „Ein Koste-es-was-es-wolle hat es im Sozialbereich nie gegeben“, wetterte sie. Jetzt aber sollten die Einrichtungen rund sechs Millionen Euro einsparen. Das Spardiktat des Landeshauptmanns und Finanzreferenten habe natürlich negative Auswirkungen auf Betroffene und Angehörige in der Pflege und im Inklusionsbereich.