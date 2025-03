Drei „Gipfel“ im Hügelland Weinviertels erklimmen

So flach-hügelig das Weinviertel auch wirken mag: Will man die drei höchsten Erhebungen der Region erklimmen und zählt die Kilometer dazwischen noch dazu, ist man auf der längsten Distanz von knapp 65 Kilometer immerhin bis zu 14 Stunden unterwegs. Ein großes Event wartet am Samstag auf fitte Teilnehmer.