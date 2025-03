Zuerst Heck gerammt, dann mit Vollgas weg gebraust

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Montag kurz nach 22 Uhr seinen Wagen auf der B 139 in Ansfelden Richtung Neuhofen an der Krems. Bei der dortigen Ampelkreuzung hielt er an. Als die Ampel auf Grün wechselte, wollte er gerade losfahren, als ihm plötzlich ein Autofahrer hinten gegen das Fahrzeugheck auffuhr. Die Beteiligten hielten sofort an. Als der 20-Jährige den Notruf wählte, fuhr der Zweitbeteiligte plötzlich davon.



Auf der B3 erwischt

Der fahrerflüchtige Lenker konnte von einer Polizeistreife gegen 22.35 Uhr auf der B3 in Steyregg wahrnehmen und anhalten. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 2,12 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Beim Unfall entstand an den Fahrzeugen leichter Sachschaden, beide blieben unverletzt. Der 38-Jährige aus St. Georgen an der Gusen wird mehrfach angezeigt.