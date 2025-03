NÖ wird Fixstern auf „intergalaktischer“ Landkarte

Technologiepark hebt ab

Im Mittelpunkt der galaktischen Expansionspläne steht der „VIE Space Hub“, ein in den Himmel abhebendes Technologiepark für Unternehmen aus der Branche. Die Investitionen sind beträchtlich: Allein im vergangenen Jahr flossen 2,5 Millionen Euro in die Förderung von Start-ups und Forschungsprojekten. Doch es geht um mehr als Geld – es geht um Visionen. So soll ab Herbst 2025 ein „Makerspace“ entstehen, eine Hightech-Werkstatt für Entwickler und Gründer. „Wer nach den Sternen greifen will, braucht die richtigen Werkzeuge“, so Mikl-Leitner.