E-Auto-Akkupreise sinken unter magische Schwelle

Der Durchschnittspreis ist gleichzeitig unter die Marke von 100 Dollar pro kWh auf Batteriepaketebene gesunken, getrieben vor allem durch günstigere Rohstoffpreise, etwa für Lithium, sowie technische Fortschritte in der Produktion. Am stärksten war der Kostenverfall der Studie zufolge in China, wo Zellen mittlerweile 20 bis 30 Prozent günstiger sind als in Europa.