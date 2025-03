Dorf als Rettungsanker unserer Heimat

Erwin Pröll gab den Startschuss

Es ist dem visionären Denken von Altlandeshauptmann Erwin Pröll zu verdanken, dass sich die Rettung der Heimat zu einer europaweiten Idee entwickelt hat. In den 40 Jahren, in denen sich die vorerst zarten Dorferneuerungswurzeln in mächtige Stämme verwandelten, wurden mehr als 15.000 Projekte ins Leben gerufen, die rund 600 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst haben