Geheimdienst: Massaker wäre zu verhindern gewesen

Deren Politik habe es der Terrororganisation ermöglicht, massiv aufzurüsten. Aus Katar seien Millionengelder in den Gazastreifen geflossen und an den militärischen Flügel der Hamas übermittelt worden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte diese Gelder gebilligt. Dessen Umfeld übte wiederum scharfe Kritik an dem Chef von Shin Bet. Ronen Bar habe „völlig versagt in allem, was mit dem Vorgehen der Organisation gegen die Hamas im Allgemeinen und mit dem 7. Oktober im Einzelnen zu tun hat“.