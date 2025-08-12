Madonna will Papst Leo XIV. nach Gaza schicken!

„Ich möchte niemandem die Schuld geben“

„Ich möchte niemandem die Schuld geben, ich nehme nicht Partei. Alle leiden. Ich versuche einfach alles, um zu verhindern, dass diese Kinder verhungern“, so der Popstar. Madonna rief ihre Follower dazu auf, an die israelische NGO „Women Wage Peace“ und an die „World Central Kitchen“ zu spenden sowie ihren Beitrag zu teilen.