Madonna will Papst Leo XIV. nach Gaza schicken!

Popstar Madonna hat auf X einen eindringlichen Appell an Papst Leo XIV. gerichtet, er solle „nach Gaza reisen und den Kindern dort sein Licht bringen, bevor es zu spät ist“.
„Als Mutter kann ich das Leid dieser Kinder nicht ertragen. Der Papst ist der Einzige, dem der Zugang zum Gazastreifen nicht verweigert werden kann“, schrieb die 66-jährige US-Sängerin.
„Die humanitären Zugänge müssen vollständig geöffnet werden, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es bleibt keine Zeit mehr. Ich bitte Sie eindringlich, zuzusagen, dass Sie gehen werden“, so Madonna an den Papst gerichtet.
„Ich möchte niemandem die Schuld geben“
„Ich möchte niemandem die Schuld geben, ich nehme nicht Partei. Alle leiden. Ich versuche einfach alles, um zu verhindern, dass diese Kinder verhungern“, so der Popstar. Madonna rief ihre Follower dazu auf, an die israelische NGO „Women Wage Peace“ und an die „World Central Kitchen“ zu spenden sowie ihren Beitrag zu teilen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.