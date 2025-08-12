Vorteilswelt
Eindringlicher Appell

Madonna will Papst Leo XIV. nach Gaza schicken!

Society International
12.08.2025 11:41
Eindringlicher Appell von Madonna an Papst Leo XIV
Eindringlicher Appell von Madonna an Papst Leo XIV(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil)

Popstar Madonna hat auf X einen eindringlichen Appell an Papst Leo XIV. gerichtet, er solle „nach Gaza reisen und den Kindern dort sein Licht bringen, bevor es zu spät ist“.

 „Als Mutter kann ich das Leid dieser Kinder nicht ertragen. Der Papst ist der Einzige, dem der Zugang zum Gazastreifen nicht verweigert werden kann“, schrieb die 66-jährige US-Sängerin.

„Die humanitären Zugänge müssen vollständig geöffnet werden, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es bleibt keine Zeit mehr. Ich bitte Sie eindringlich, zuzusagen, dass Sie gehen werden“, so Madonna an den Papst gerichtet.

„Ich möchte niemandem die Schuld geben“
„Ich möchte niemandem die Schuld geben, ich nehme nicht Partei. Alle leiden. Ich versuche einfach alles, um zu verhindern, dass diese Kinder verhungern“, so der Popstar. Madonna rief ihre Follower dazu auf, an die israelische NGO „Women Wage Peace“ und an die „World Central Kitchen“ zu spenden sowie ihren Beitrag zu teilen.

