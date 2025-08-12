„Generell hätte ich mir mehr Mühe geben können“

Besonders mit Blick auf die italienische Nationalmannschaft hat der Ex-Stürmer von zwölf Vereinen aus fünf Ländern einiges zu bedauern. „Ich hätte mehr spielen können“, so Balotelli, der vor allem für Schlagzeilen abseits des Platzes sorgte. „Manche Leute wollten mich nicht in der Nationalmannschaft haben. Aber das ist Schnee von gestern.“ Unter Nationaltrainer Antonio Conte (2014-2016) kam er nur einmal in den Kader.