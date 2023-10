Hamas-Angriff: Warum versagte der Geheimdienst?

Kämpfe dauern an, massive Luftangriffe

Am Sonntagabend wurde im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen weiterhin gekämpft. Das Militär wies Bewohner von zwei Ortschaften an, ihre Häuser „aufgrund der Sicherheitslage“ nicht zu verlassen. In mehreren Städten mussten sich Menschen erneut vor Raketenangriffen in Sicherheit bringen. Laut Militärangaben griff die israelische Luftwaffe am Sonntag mit mehr als 50 Kampfflugzeuge rund 120 Ziele der Hamas an und zerstörte sie. Hunderte feindliche Kämpfer seien getötet, „Dutzende“ gefangen genommen worden.