Mädchen tot: Verfahren gegen Lehrerin eingestellt

Das Unglück vom 8. Mai hatte damals das ganze Land erschüttert. Das Mädchen gehörte einer Klasse der Musikmittelschule Imst Unterstadt an, die mit ihrer Lehrerin eine kleine Wanderung in Stadtnähe unternommen hatte. Aus ungeklärter Ursache stürzte die Elfjährige kurz nach 16 Uhr – unbemerkt von allen anderen – vom Wanderweg über der Hachleschlucht rund 80 Meter in die Tiefe und in den Malchbach.