Red Bull Salzburg: Brügge sehen – und aufsteigen?

Der FC Red Bull Salzburg muss heute im Jan-Breydel-Stadion zu Brügge einen 0:1-Rückstand drehen, um den Traum von der Königsklasse am Leben zu erhalten. Auf die Mozartstädter wartet damit eine Mammutaufgabe. Was in der Arena auf den Vizemeister zukommt, weiß Tormann Alexander Schlager.
„Brügge sehen ... und sterben?“ – so lautet der Titel eines populären Films mit Schauspielstar Colin Farrell, der in der Hauptstadt der Region Westflandern spielt. Brügge sehen – das wollen in diesen Tagen auch zahlreiche Touristen. Selbst bei Temperaturen um 30 Grad geht es im historischen Ortskern ordentlich zu. Vom Trubel im „Freilichtmuseum“ bekommen die Akteure von Österreichs Vizemeister Salzburg aber nichts mit. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde heute (19.30, live auf Servus TV) gegen Club Brügge. „Es ist ein Endspiel“, sagt Trainer Thomas Letsch.
