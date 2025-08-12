1400 Einwohner! Dorfklub träumt von Meisterschaft

Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Mjällby hat die meisten geschossenen Tore und den höchsten Ballbesitzwert der schwedischen Liga. Am vergangenen Wochenende hat man Spitzenklub und Titelfavorit Malmö mit 3:1 besiegt und damit den nächsten Schritt in Richtung Sensation gemacht. Kann sein, dass sich bald nicht nur Schweden, sondern alle europäischen Klubs vor dem Dorfklub in Acht nehmen müssen.