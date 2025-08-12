Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bello biss Radler

Besitzer sah nicht ein, dass Hund gefährlich ist

Oberösterreich
12.08.2025 12:51
Der Besitzer wollte nicht sehen, dass sein Hund gefährlich ist (Symbolbild).
Der Besitzer wollte nicht sehen, dass sein Hund gefährlich ist (Symbolbild).(Bild: canva)

Sein Hund biss einen gestürzten Radfahrer in den Hinterkopf. Dennoch wollte der Besitzer nicht einsehen, dass sein Liebling auffällig ist und an öffentlichen Orten einen Maulkorb tragen soll. Und die verpflichtende Zusatzausbildung taugte dem Herrl auch nicht. Der Halter beschwerte sich beim Landesverwaltungsgericht OÖ – und blitzte ab.

0 Kommentare

Der Vorfall passierte bereits im Mai 2023: Ein Radfahrer wurde in Linz im Vorbeifahren an Spaziergängern, die Hunde führten, in den Fuß gebissen, worauf dieser zu Sturz kam. Ein weiterer Hund biss den am Boden liegenden Radfahrer daraufhin in den Hinterkopf, was eine Wunde verursachte, die genäht und mehrfach behandelt werden musste. Mit Bescheid des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Ansfelden - der Hundehalter war umgezogen – wurde aufgrund dieses Vorfalls die Auffälligkeit des Vierbeiners festgestellt.

Beschwerde eingereicht
Gegen diesen Bescheid erhob der Hundehalter Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht. Er argumentierte hauptsächlich, dass  noch die für ihn günstigere Regelung des alten Oö. Hundehaltegesetzes anzuwenden sei. Außerdem habe sich der Hund erschrocken, zumal der Radfahrer in seine Richtung sowie jener der Tochter der Hundeführerin gestürzt sei, was auch einen gewissen Beschützerinstinkt ausgelöst habe. Ansonsten sei der Hund unauffällig geblieben.

Das Landesverwaltungsgericht OÖ
Das Landesverwaltungsgericht OÖ(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Abgeblitzt
Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen und der mündlichen Verhandlung, zum Ergebnis, dass die Beschwerde abzuweisen war und erklärt dies so: Zunächst ist festzuhalten, dass die im Entscheidungszeitpunkt des Landesverwaltungsgerichts maßgebliche Sach- und Rechtslage anzuwenden ist und daher – mangels entsprechender Übergangsregelungen – das am 1.12.2024 in Kraft getretene Oö. Hundehaltegesetz 2024 auf den vorliegenden Fall zur Anwendung kommt.

So ist die „Auffälligkeit“ definiert
Nach dessen Bestimmungen ist die Auffälligkeit eines Hundes unter anderem dann festzustellen, wenn der Hund einen Menschen verletzt hat. Der Begriff „Verletzung“ ist dabei im Sinne des Strafgesetzbuches auszulegen, sodass diese bereits bei einer leichten Körperverletzung gegeben ist. Die bei diesem Vorfall erlittene Kopfwunde war vom unfallchirurgischen Sachverständigen als leichte Verletzung qualifiziert worden

Zitat Icon

Die meisten Hundehalter wehren sich gegen die verpflichtende Zusatzausbildung.

Stefan Herdega, Sprecher des Landesverwaltungsgerichts OÖ

Kein Angriff auf den Hund
Der Verletzung ging auch kein Angriff auf den Hund voraus: Ein vorbeifahrender Radfahrer stellt, auch wenn er stürzt, keinen Angriff für einen Hund, der an der Leine geführt wird, dar. Selbst wenn der Hund dies als Provokation empfunden hätte, ist nach dem Oö. Hundehaltegesetz 2024 darauf zu verweisen, dass auch eine bloße Provokation des Hundes nicht dazu führen darf, dass der Hund eine Verletzung verursacht.

Bürgermeister hat es richtig gemacht
Die Feststellung der Auffälligkeit des Hundes durch den dafür zuständigen Bürgermeister erfolgte daher zu Recht, weshalb die Beschwerde abzuweisen war.

Die zusätzlichen Hinweise auf die gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise betreffend die verhaltensmedizinische Evaluierung des Hundes sowie die positive Absolvierung einer Zusatzausbildung seitens des Hundehalters und auf die grundsätzliche Leinen- und Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten haben „deklarativen Charakter“, so die Richter, zumal sich diese Verpflichtungen bereits direkt aus dem Gesetz ergeben.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
215.075 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.955 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.937 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1135 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1049 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
931 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Oberösterreich
Bello biss Radler
Besitzer sah nicht ein, dass Hund gefährlich ist
Krone Plus Logo
Spastikerin erzählt
Diese Liebe überwindet einfach jedes Hindernis
Lage nicht tragbar
„Jeder hat das Recht auf einen Hausarzt“
Um 23 Uhr entdeckt
Riesen Suchaktion, doch der Vermisste war ganz nah
LIVA-Chefs
Lautstark auf neuen Wegen am ersten Arbeitstag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf