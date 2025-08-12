ORF-„Sommergespräch“: Konkurrenz zerlegt Gewessler

Gewessler bemängelte im „Sommergespräch“ auch die von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) losgetretene Debatte um die Teilzeit. Statt Frauen vorzuwerfen, dass sie nicht leistungsbereit seien, brauche es 50.000 neue Kinderbetreuungsplätze, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag und ein Recht aufzustocken, wenn jemand regelmäßig Mehrstunden leistet.

„Nicht verstanden“

„Ihre Aussagen zeigen, dass sie die Position der Volkspartei in der Vollzeitdebatte nicht verstanden hat. Denn sonst wüsste sie, was die ÖVP in den letzten Wochen betont hat: Wer Vollzeit arbeiten kann, also gesund ist und keine Betreuungspflichten hat, soll das auch tun“, betonte ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti.