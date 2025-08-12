Hoch und Tief! Wiens Fußball ist im Gefühls-Chaos

Traum- und Fehlstart in der Hauptstadt! Rapid setzte mit dem 2:1 bei Meister Sturm eine Duftmarke, ist nach sechs Pflichtspielen noch ungeschlagen. Wichtig für die Stimmung im Verein, aber zu früh für eine Euphorie. Am Donnerstag soll ja der nächste Schritt in die Conference League gelingen. Das ist auch Austrias Rettungsanker. Nach dem Cup-Aus stolperte man auch in die Liga. Violett rotiert sich in die Ratlosigkeit.