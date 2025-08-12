Vorteilswelt
Rapid und Austria

Hoch und Tief! Wiens Fußball ist im Gefühls-Chaos

Fußball National
12.08.2025 12:30
Eine Einheit: Bei Rapid herrscht ein Stimmungshoch.
Eine Einheit: Bei Rapid herrscht ein Stimmungshoch.

Ein Hoch in Hütteldorf, ein Tief in Favoriten: Während Rapid nach sechs Pflichtspielen noch ungeschlagen ist, mit dem Sieg bei Meister Sturm eine große Portion Selbstvertrauen tankte, herrscht bei der Austria nach dem Heim-0:2 gegen den WAC Frust pur.

Traum- und Fehlstart in der Hauptstadt! Rapid setzte mit dem 2:1 bei Meister Sturm eine Duftmarke, ist nach sechs Pflichtspielen noch ungeschlagen. Wichtig für die Stimmung im Verein, aber zu früh für eine Euphorie. Am Donnerstag soll ja der nächste Schritt in die Conference League gelingen. Das ist auch Austrias Rettungsanker. Nach dem Cup-Aus stolperte man auch in die Liga. Violett rotiert sich in die Ratlosigkeit.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
