Bericht: Geheimdienst in Israel kannte Hamas-Pläne

„Ich möchte am liebsten weinen und fluchen“

Ein Soldat, der an der Ausarbeitung des Dokuments beteiligt gewesen sei, habe angesichts des Massakers am 7. Oktober rückblickend geschrieben: „Ich möchte am liebsten weinen, schreien und fluchen.“ Der Kommandant der Gaza-Division hatte vor gut einer Woche seinen Rücktritt erklärt. „Am 7. Oktober bin ich an der Aufgabe meines Lebens, das Gaza-Grenzgebiet zu schützen, gescheitert“, schrieb Brigadegeneral Avi Rosenfeld.