Stars von Real Madrid in Innsbruck gelandet

Die beiden Coaches haben sich nämlich in der Meistersaison von Leverkusen 2023/24 kennengelernt. Semlic bekam über seinen Berater die Möglichkeit, bei Alonso zu hospitieren und durfte die Tätigkeit des Spaniers vier Tage lang hautnah verfolgen: „Es war wirklich sehr cool. Es ist toll, wie ruhig und seriös er an die Arbeit geht. Wir denken nicht in allen Dingen gleich, aber ich habe in diesen vier Tagen viel erfahren. Ich bin ja sehr detailverliebt, aber es ist unglaublich, wie intensiv sich Xabi den Kleinigkeiten widmet. Er ist ein Fußball-Verrückter – in einem sehr positiven Sinn.“