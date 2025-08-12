Wasserleiche in Donau gefunden: Identität geklärt

Am Montagnachmittag wurde ein im Donaustrom treibender Leichnam im Bereich der Reichsbrücke entdeckt. Es handelt sich dabei um einen seit Donnerstag vermissten 48-jährigen Wiener, der laut Zeugen zum Zeitpunkt des Unglücks alkoholisiert gewesen sein soll.
Groß dürfte der Schock für den Finder gewesen sein, als sich das im Donaustrom treibende Objekt tatsächlich als Mensch herausstellte. Die Einsatzkräfte wurden sofort zum Fundort in Wien-Donaustadt auf Höhe der Reichsbrücke alarmiert. Beamte der Wasserpolizei bargen die Leiche mit Unterstützung von Feuerwehrtauchern der Berufsfeuerwehr Wien.
Wiener war offenbar betrunken
Wie sich später herausstellte, war der Tote ein Schwimmer, der seit Donnerstag vermisst wurde. Die intensive Suchaktion war in der Vorwoche eingestellt worden, nachdem Maßnahmen zu Land, aus der Luft und im Wasser erfolglos geblieben waren.
Bei der Obduktion fanden sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei konnte auch die Identität des Verstorbenen klären: Es handelt sich um einen 48-jährigen Wiener, der zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert gewesen sein soll.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.