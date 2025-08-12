Wasserleiche in Donau gefunden: Identität geklärt

Groß dürfte der Schock für den Finder gewesen sein, als sich das im Donaustrom treibende Objekt tatsächlich als Mensch herausstellte. Die Einsatzkräfte wurden sofort zum Fundort in Wien-Donaustadt auf Höhe der Reichsbrücke alarmiert. Beamte der Wasserpolizei bargen die Leiche mit Unterstützung von Feuerwehrtauchern der Berufsfeuerwehr Wien.