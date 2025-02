„Domi braucht keine Sonderbehandlung“

Tun wir mal so, als wäre das ganz normal.“ Dachte sich wohl der ein oder andere Lichtenwörth-Kicker, der am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Österreichs Tennis-Legende Dominic Thiem (31) am Fußball-Platz stand. Der US-Open-Sieger von 2020 half bei der Truppe aus der 2. Klasse Steinfeld bzw. seinem Heimatklub im zentralen Mittelfeld aus, steuerte beim Test-3:3 gegen Puchberg gar einen Assist bei. „Er ist voll fit, technisch stark, verfügt zudem über einen super Schuss“, lobt SC-Obmann Rainer Gergela.