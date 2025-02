BMW baut mit Valentino Rossi zweimal 46 Super-M4

Herr Rossi bringt das Glück

Aber das Ärgste an der limitierten Sonderserie ist: Jeder Käufer bekommt den Traum eines jeden Rossi-Fans erfüllt und darf Vale auf seiner „Ranch“ in seiner Heimat Tavullia besuchen. Ein absolutes „Once in a lifetime“-Erlebnis. Dort wird natürlich nicht mit dem BMW gefahren, aber Barbeque und Benzingespräche sind eingeplant. Ob man sich dort zweirädrig beim „Doctor“ in Therapie begeben kann, ist hingegen nicht festgeschrieben. Wohl aber eine BMW M Driving Experience auf der Rennstrecke in Misano, ganz in der Nähe.