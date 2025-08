Handelskrieg mit Trump: Jetzt wehrt sich Brasilien

„Ich kann mit Milliarden machen, was ich will“

Zugleich stellt Trump auch klar, was er sich von der EU erwartet. Kommissions-Chefin von der Leyen sagte hohe Investitionen zu. Trump hat davon aber eine eigene Auffassung: „Sie haben mir 600 Milliarden Dollar gegeben, und das ist ein Geschenk. Die Details sind, dass die Milliarden in alles investiert werden können, was ich will. Alles. Ich kann damit machen, was ich will“, sagte der Präsident. Sollten europäische Unternehmen nicht wie erwartet investieren, droht Trump mit 35-prozentigen Zöllen.