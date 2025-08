Die Verwaltungskosten bei der ÖGK explodieren

Der Verwaltungsaufwand in der ÖGK ist in vier Jahren doppelt so schnell gewachsen wie bei anderen Kassen. Von 2020 bis 2024 stieg der Aufwand um sagenhafte 39 Prozent – von 317,3 auf 441,1 Millionen Euro. Bei der Krankenversicherung der Beamten, Eisenbahner und Bergbau (BVAEB) sowie bei jener der Selbstständigen und Bauern (SVS) war der Anstieg mit 22,6 Prozent bzw. 22,3 Prozent nur knapp halb so hoch, wie aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Gesundheitsministerin Korinna Schumann an die Grünen hervor.