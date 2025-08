Wo Frauen viel weniger Pension erhalten als Männer

Negativ-Ranking: Wo Frauen am meisten verlieren

Vorarlberg führt das Negativ-Ranking bei der Höhe der Pensionslücke an: Hier bekommen Frauen 46,7 Prozent weniger Pension (1333 vs. 2501 Euro bei Männern, siehe Grafik). Es folgen Oberösterreich (-45,1 Prozent) und Tirol (-43,6 Prozent). Am geringsten ist die Lücke in Wien mit 28,2 Prozent (1739 vs. 2421 Euro). Denn in der öffentlichen Verwaltung – hier sind in der Bundeshauptstadt viele beschäftigt – verdienen Frauen gleich viel wie Männer.