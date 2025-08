88:76! Österreich siegt mit Pöltl gegen Bulgarien

Der Center der Toronto Raptors trat erstmals in einem Heimspiel gemeinsam mit Ex-EuroLeague-Sieger Landesberg an. Bei der ÖBV-Premiere des Duos am Samstag in den Niederlanden hatte es noch eine knappe 64:65-Niederlage gesetzt. Bei den Bulgaren fehlte Topstar Alexandar Wesenkow. Der wertvollste Spieler (MVP) der jüngsten EuroLeague-Play-offs ist wegen einer Knöchelverletzung auch für das Rückspiel am 16. August in Botewgrad fraglich.