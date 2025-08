„Jugendamt kann Kinder bei Gefährdung abholen“

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit fast drei Promille und seinem vierjährigen Sohn an Bord wurde ein 36-jähriger Lenker in Salzburg mehrfach angezeigt. Für den Schutz von Kindern ist in Österreich das Jugendamt zuständig. Ein Problem dabei ist allerdings, dass das Amt oft gar nicht von Gefährdungen erfährt.