Hunderttausende Euro bei Internetbetrug verloren

Überweisungen auf mehrere ausländische Konten

Bislang unbekannte Täter nahmen Kontakt mit der Frau auf, riefen sie an und gaben sich als persönliche Berater aus. „In den darauffolgenden Wochen und Monaten kam es zu mehreren Gesprächen und E-Mail-Korrespondenzen, in denen die Geschädigte zu Überweisungen auf verschiedene ausländische Konten, unter anderem in Deutschland, Spanien, Portugal und Großbritannien, aufgefordert wurde“, berichtet die Polizei.