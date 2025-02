Kult-RPG „Gothic“: Remake nun als Demo spielbar

In Nyras Prologue übernehmen die Spieler nicht die Rolle des bekannten „namenlosen Helden“, sondern schlüpfen in die Haut von Nyras, einem frisch verurteilten Gefangenen. In der gefährlichen Gefangenenkolonie gilt es, ums Überleben zu kämpfen und erste Eindrücke von der Spielwelt, den Mechaniken und der Atmosphäre des Remakes zu gewinnen.