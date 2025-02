Drei Szenarien: So schafft VSV den Play-off-Einzug

Im Showdown um die Fixplätze im Play-off der ICE-Liga sind am Freitag Rechenkünste gefragt. Denn noch vier Teams sind im Rennen um drei Plätze in den Top 6 – eines wird am Ende leer ausgehen. Der VSV ist in jedem Fall auf Schützenhilfe angewiesen. Dennoch gibt es drei mögliche Szenarien, wie die Adler doch noch die Pre-Play-offs umgehen und direkt im Viertelfinale einsteigen könnten. Und: Ein Ex-KAC-Spieler im Dienste von Salzburg ist bei Villach ein Thema.