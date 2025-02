Grazer Messe: Erstes Tierfestival ist eröffnet

Als Besitzer der „Krone“-BonusCard haben Sie am Tierfestival viele Vorteile: Einerseits gibt es die Eintrittskarten zum halben Preis (für den Besitzer der Card plus eine Begleitperson), andererseits können Sie am „Krone“-Stand auch am Glücksrad drehen und viele tolle Preise gewinnen. Und auch sonst hat der „Krone“-Stand, der von Bellaflora liebevoll dekoriert wird, viel zu bieten: So gibt es eine Schminkstation für große und kleine Kinder und man kann in unseren Magazinen (Kidskrone, Rätselkrone etc.) schmökern.