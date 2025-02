Trumps Staatsbürgerschafts-Pläne könnten scheitern

Erste Verfügung am Mittwoch

Bereits am Mittwoch erließ eine Bundesrichterin in Maryland eine ähnliche einstweilige Verfügung. Dort hatten Bürgerrechtsgruppen geklagt. Trump bezieht sich auf einen Nebensatz im Gesetz, in dem es heißt, dass das Recht nur für Personen gelte, die der Gerichtsbarkeit der USA unterliegen. Konservative versuchen die Abschaffung des Rechts auf Staatsbürgerschaft bereits seit Jahren voranzutreiben. Sie haben vor allem Kinder von Migrantinnen und Migranten im Blick, die keine gültigen Papiere haben.