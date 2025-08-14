Vorteilswelt
Nach Supercup-Pleite:

Rassismus-Eklat um Tel, Tottenham ist „entsetzt“

Fußball International
14.08.2025 14:01
Mathys Tel vergab im Elfmeterschießen.
Mathys Tel vergab im Elfmeterschießen.(Bild: AP/Darko Bandic)

Rassismus-Eklat um Mathys Tel! Nachdem der Tottenham-Stürmer im Supercup-Hit gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen vergeben und hatte und sein Team daraufhin ausgeschieden war, sah sich der Franzose üblen Beleidigungen ausgesetzt. Die „Spurs“ reagierten mit einem Statement.

0 Kommentare

Lee Kang-in (85.) und Goncalo Ramos (94.) glichen in der Schlussphase die Spurs-Führung durch Micky van de Ven (39.) und Cristian Romero (48.) aus und bescherten den offensiv über weite Strecken harmlosen Parisern ein Elferschießen. In diesem vergaben Van de Ven und Mathys Tel, der das Tor verfehlte und in der Folge laut Vereinsangaben rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien ausgesetzt war. „Wir sind entsetzt“, schrieben die Londoner in einem Statement über die Äußerungen auf den Online-Plattformen.

„Nichts als Feiglinge“
„Mathys hat Mut und Tapferkeit bewiesen, indem er sich bereit erklärt hat, einen Elfmeter zu schießen. Doch diejenigen, die ihn beleidigen, sind nichts als Feiglinge, die sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen verstecken, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.“

Lesen Sie auch:
Kevin Danso verpasste mit Tottenham den Supercup-Titel.
Titel verspielt
Danso: „Bin wirklich verärgert und enttäuscht“
14.08.2025
Gegen Dansos Tottenham
Paris SG holt 0:2 auf – und ist Supercup-Sieger!
13.08.2025

Tottenham kündigte an, mit den Behörden und den Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um mit aller Härte gegen jede Person vorzugehen, die identifiziert werden kann. Für das Team von Neo-Trainer Thomas Frank, in der Vorsaison nur Tabellen-17. in der Premier League, geht es in der Liga am Samstag (16 Uhr) gegen Aufsteiger Burnley los. „Wir haben gut gespielt und es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir in der Premier League auch so starten und die Saison weit oben in der Tabelle beenden“, so ÖFB-Legionär und Tottenham-Verteidiger Kevin Danso.

