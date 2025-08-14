Rassismus-Eklat um Tel, Tottenham ist „entsetzt“

Rassismus-Eklat um Mathys Tel! Nachdem der Tottenham-Stürmer im Supercup-Hit gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen vergeben und hatte und sein Team daraufhin ausgeschieden war, sah sich der Franzose üblen Beleidigungen ausgesetzt. Die „Spurs“ reagierten mit einem Statement.
Lee Kang-in (85.) und Goncalo Ramos (94.) glichen in der Schlussphase die Spurs-Führung durch Micky van de Ven (39.) und Cristian Romero (48.) aus und bescherten den offensiv über weite Strecken harmlosen Parisern ein Elferschießen. In diesem vergaben Van de Ven und Mathys Tel, der das Tor verfehlte und in der Folge laut Vereinsangaben rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien ausgesetzt war. „Wir sind entsetzt“, schrieben die Londoner in einem Statement über die Äußerungen auf den Online-Plattformen.
„Nichts als Feiglinge“
„Mathys hat Mut und Tapferkeit bewiesen, indem er sich bereit erklärt hat, einen Elfmeter zu schießen. Doch diejenigen, die ihn beleidigen, sind nichts als Feiglinge, die sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen verstecken, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.“
Tottenham kündigte an, mit den Behörden und den Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um mit aller Härte gegen jede Person vorzugehen, die identifiziert werden kann. Für das Team von Neo-Trainer Thomas Frank, in der Vorsaison nur Tabellen-17. in der Premier League, geht es in der Liga am Samstag (16 Uhr) gegen Aufsteiger Burnley los. „Wir haben gut gespielt und es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir in der Premier League auch so starten und die Saison weit oben in der Tabelle beenden“, so ÖFB-Legionär und Tottenham-Verteidiger Kevin Danso.
Kommentare
