Rassismus-Eklat um Tel, Tottenham ist „entsetzt“

Tottenham kündigte an, mit den Behörden und den Social-Media-Plattformen zusammenzuarbeiten, um mit aller Härte gegen jede Person vorzugehen, die identifiziert werden kann. Für das Team von Neo-Trainer Thomas Frank, in der Vorsaison nur Tabellen-17. in der Premier League, geht es in der Liga am Samstag (16 Uhr) gegen Aufsteiger Burnley los. „Wir haben gut gespielt und es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir in der Premier League auch so starten und die Saison weit oben in der Tabelle beenden“, so ÖFB-Legionär und Tottenham-Verteidiger Kevin Danso.