FPÖ stellte Anfrage zur Finanzierung von NGOs

Die FPÖ-Anfrage trägt den Titel „Wie viel Steuergeldmillionen verschlingt das NGO-Business in Österreich?“ und besteht aus mehr als 2000 Fragen auf über 200 Seiten. Darin werden mehr als 900 NGOs und Organisationen namentlich genannt. Gefragt wird etwa, ob sich Ministerien finanziell beteiligen und ob Politikerinnen und Politiker Mitglieder der jeweiligen NGO sind. Die Freiheitlichen sprechen von einer „massiven finanziellen Abhängigkeit vom Staat“ und fordern eine Kontrolle der staatlichen Fördermittel.