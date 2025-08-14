Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fachleute alarmiert

FPÖ stellte Anfrage zur Finanzierung von NGOs

Innenpolitik
14.08.2025 13:57
Die FPÖ nimmt NGOs ins Visier. Eine der größten in Österreich ist das Rote Kreuz.
Die FPÖ nimmt NGOs ins Visier. Eine der größten in Österreich ist das Rote Kreuz.(Bild: Österr. Rotes Kreuz/Michael Membir)

Die FPÖ hat eine parlamentarische Anfrage zur Finanzierung von NGOs in Österreich gestellt. Fachleute sprechen nun von einem Versuch, zivilgesellschaftliches Engagement einzuschränken. Eine kritische Gesellschaft störe bei autoritären Bestrebungen, argumentierten sie.

0 Kommentare

Die FPÖ-Anfrage trägt den Titel „Wie viel Steuergeldmillionen verschlingt das NGO-Business in Österreich?“ und besteht aus mehr als 2000 Fragen auf über 200 Seiten. Darin werden mehr als 900 NGOs und Organisationen namentlich genannt. Gefragt wird etwa, ob sich Ministerien finanziell beteiligen und ob Politikerinnen und Politiker Mitglieder der jeweiligen NGO sind. Die Freiheitlichen sprechen von einer „massiven finanziellen Abhängigkeit vom Staat“ und fordern eine Kontrolle der staatlichen Fördermittel.

Kritik an der parlamentarischen Anfrage kommt nun von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die FPÖ verunglimpfe NGOs pauschal, sagte Soziologin Ruth Simsa. Unter der türkis-blauen Regierung habe es wenig Austausch zwischen Politik und zivilgesellschaftlichen Organisationen gegeben, Kürzungen der Gelder seien gefolgt.

Zitat Icon

Den NGO-Bereich anzugreifen bedeutet, einen wesentlichen Bereich der österreichischen Volkswirtschaft anzugreifen.

Michael Meyer, Wirtschaftsuniversität Wien

„Keine deutsch-nationale Gesinnung“
Der Hintergrund der Freiheitlichen sei, dass NGOs und NPOs (Non-Profit-Organisationen) selten eine deutsch-nationale Gesinnung hätten. Der Sektor habe christlich-soziale, sozialdemokratische und ökologisch-menschenrechtliche Wurzeln, sagte NGO-Forscher Michael Meyer von der Wirtschaftsuniversität Wien. In dem Bereich würden knapp 300.000 Menschen (bezahlt) arbeiten und ungefähr 13 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Der Sektor finanziere sich zu 15 Prozent aus öffentlichen Mitteln.

Lesen Sie auch:
FPÖ ortet Skandal in NGO-Finanzierung, Grünen-Chefin Leonore Gewessler kontert. 
Finanzierung im Fokus
FPÖ-Kritik an NGOs: Jetzt kontern SPÖ und Grüne
04.07.2025
„Absurdeste Projekte“
FPÖ ortet Skandal bei NGO-Finanzierung
04.07.2025

In der Anfrage der FPÖ seien auch Organisationen gelistet, die gar keine NGOs und NPOs seien, etwa die Wirtschaftsuniversität Wien. Die Anfrage würde zudem massive Ressourcen verbrauchen, etwa weil sie über die Mitgliedschaften aller Kabinetts- und Parteimitglieder informiert werden wolle.

Beispiele für NGOs in Österreich sind das Rote Kreuz, die Caritas, SOS Kinderdorf, Licht ins Dunkel, der Umweltverband WWF und Vier Pfoten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
165.984 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
123.395 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
113.989 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1686 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1526 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1342 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Innenpolitik
Fachleute alarmiert
FPÖ stellte Anfrage zur Finanzierung von NGOs
„Sparen reicht nicht“
Doskozil will Lkw-Maut für Bundes- und Landstraßen
„Österreich-Aufschlag“
Lebensmittel zu teuer: ÖVP plötzlich im Kreuzfeuer
Start im Herbst?
Corona und Pilnacek: FPÖ will zwei U-Ausschüsse
Treffen in Alaska
Ablauf steht: Putin hat Trump für sich alleine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf