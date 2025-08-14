Lübeck: Roncalli-Artisten im Training abgestürzt

Seit dem 6. August gastiert der Zirkus Roncalli in Lübeck – dort sind bei einem Training drei Artisten aus drei Metern Höhe abgestürzt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein 30-Jähriger, eine 24-Jährige und ein acht Jahre altes Kind gemeinsam ein Kunststück eingeübt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei habe sich der Mann mit den Zähnen an einem Seil festgehalten, dann habe sich erst die Frau an ihn und dann das Kind an die Frau gehängt.