Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Kind im Spital

Lübeck: Roncalli-Artisten im Training abgestürzt

Ausland
14.08.2025 14:26
Im Herbst 2024 war der Circus Roncalli auch in Österreich zu sehen.
Im Herbst 2024 war der Circus Roncalli auch in Österreich zu sehen.(Bild: Circus Roncalli/Rene Huemer)

Ein Mann, eine Frau und ein Kind übten im Zirkus ein Kunststück, da passierte es – der Mann konnte sich nicht mehr halten, alle drei stürzten in die Tiefe. Die Artisten wurden ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.

0 Kommentare

Seit dem 6. August gastiert der Zirkus Roncalli in Lübeck – dort sind bei einem Training drei Artisten aus drei Metern Höhe abgestürzt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein 30-Jähriger, eine 24-Jährige und ein acht Jahre altes Kind gemeinsam ein Kunststück eingeübt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei habe sich der Mann mit den Zähnen an einem Seil festgehalten, dann habe sich erst die Frau an ihn und dann das Kind an die Frau gehängt.

Artisten schweben nicht in Lebensgefahr
„Der Artist konnte sich nicht halten und dann sind alle gestürzt“, sagte die Sprecherin weiter. Die drei Artisten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Es bestehe keine Lebensgefahr. Zur Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Roncalli-Sprecherin gab indes leichte Entwarnung. „Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.“

Lesen Sie auch:
Lili Paul-Roncalli sprach mit uns über ihre Zukunftspläne und ihre Liebe zum Zirkus.
Krone Plus Logo
Lili Paul-Roncalli:
„Alltag ist seit meiner Kindheit ein Fremdwort“
07.07.2025
„Krone“-Interview
Johann Strauss im Zirkus und ein spuckendes Lama
11.08.2025

Nummer ist nicht Teil des Programms
Der Unfall sei bei einem privaten Training der drei Artisten passiert. Sie hätten dabei keine Nummer aus dem laufenden Programm einstudiert. „Das hatte gar nichts mit unserem Programm zu tun.“ Auswirkungen auf die Vorstellungen vor dem Lübecker Holstentor hatte der Unfall nicht. Alle Aufführungen konnten und werden wie geplant stattfinden. Der Zirkus zählt zu den bekanntesten in Deutschland. Roncalli wurde 1976 von dem Österreicher Bernhard Paul gegründet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf