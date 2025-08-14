Tourist versteckte Steine aus Pompeji im Rucksack

51-Jähriger wegen schweren Diebstahls angezeigt

Der 51-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt. Die entwendeten Objekte wurden sichergestellt und an den Park zurückgegeben. Der Direktor des Parks, der deutsche Kulturmanager und Archäologe Gabriel Zuchtriegel, lobte die gute Zusammenarbeit: „Ein großes Kompliment und Dank an die aufmerksame Fremdenführerin, unsere hervorragenden Aufsichtskräfte und den Sicherheitsdienst sowie die Carabinieri für ihren Einsatz zum Schutz unseres Kulturerbes.“