Kaninchen mit schwarzen Stacheln am Kopf entdeckt

Zahl der Virus-Fälle unbekannt

Wie viele Kaninchen aktuell mit dem Virus infiziert sind, lässt sich nicht genau sagen. Mehrere Anwohner meldeten bei Colorado Parks and Wildlife, dass sie infizierte Kaninchen gesehen hätten. Es ist aber nicht klar, ob nicht die gleichen Kaninchen gleich mehrere Male gesichtet wurden.