Gefahr für die Tiere
Kaninchen mit schwarzen Stacheln am Kopf entdeckt
Im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Kaninchen aufgetaucht, denen schwarze Stacheln aus dem Kopf wachsen. Die tentakelartigen Spitzen kommen von einem Virus, der für Kaninchen hochansteckend ist. Manche Tiere verenden sogar.
In den vergangenen Tagen tauchten in den sozialen Netzwerken immer wieder Bilder von Kaninchen mit merkwürdigen schwarzen Wucherungen am Kopf auf. Diese Tiere sind mit dem Cottontail Papillomavirus infiziert. „Das Virus ist bei Kaninchen meist gutartig“, erklärt Kara Van Hoose, Sprecherin von Colorado Parks and Wildlife gegenüber US-Medien.
Oft verschwindet das Virus wieder von selbst. Sorgen müsse man sich nur machen, wenn die Wucherungen an den Augen sitzen oder die Kaninchen nicht mehr fressen können, sagt Van Hoose. Dann können die Tiere verhungern.
Hier sehen Sie Bilder von infizierten Kaninchen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden:
Ungefährlich für Menschen
Für Menschen und die meisten Haustiere ist das Virus aber ungefährlich, geben die Behörden Entwarnung. Trotzdem warnen Experten davor, den Kaninchen zu nahe zu kommen. Denn bei Hauskaninchen könnte es sein, dass die Wucherungen krebsartig werden.
Die warzenartigen Spitzen sind aus Keratin, dem gleichen Material, aus dem auch Haare oder Nägel bestehen. Die Tiere infizieren sich meistens durch Bisse von Flöhen, Zecken oder anderen Insekten. Von dem Virus betroffen ist speziell das wilde Baumwollschwanzkaninchen.
Zahl der Virus-Fälle unbekannt
Wie viele Kaninchen aktuell mit dem Virus infiziert sind, lässt sich nicht genau sagen. Mehrere Anwohner meldeten bei Colorado Parks and Wildlife, dass sie infizierte Kaninchen gesehen hätten. Es ist aber nicht klar, ob nicht die gleichen Kaninchen gleich mehrere Male gesichtet wurden.
Das Virus ist übrigens nicht neu. Schon vor knapp 100 Jahren wurden Kaninchen mit den seltsamen Wucherungen entdeckt. Betroffen sind vor allem Kaninchen, die im mittleren Westen der USA leben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.