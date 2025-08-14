Heftige Sturmfluten reißen acht Menschen in Tod

Rettungskräfte suchten am Donnerstag weiter nach Dutzenden Vermissten. Polizei und Militär unterstützen die Hilfs- und Bergungsarbeiten. Auf den drei betroffenen Inseln seien Häuser und Straßen zerstört worden, Brücken eingestürzt und mehrere Stadtviertel überflutet worden. Premierminister José Ulisses Correia e Silva kündigte die Einrichtung eines Krisenkabinetts an, um Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen.