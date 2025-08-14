KAC verpflichtet ehemaligen NHL-Stürmer

Tragödie im Karakorum: Chinesin am K2 verstorben
Nächster Todesfall
Eishockey-Rekordmeister KAC hat den schwedischen Stürmer Mario Kempe verpflichtet. Der 36-Jährige mit der Erfahrung von 70 NHL-Partien für die Arizona Coyotes (2017-2019) und etlichen Saisonen in europäischen Topligen erhielt einen Einjahresvertrag.
Zwischen 2013 und 2023 bestritt der als Center und Flügelstürmer einsetzbare Linksschütze 42 Ländermatches, 2019 und 2021 stand er im schwedischen WM-Kader. Zuletzt spielte er für Tappara Tampere in Finnland.
Kommentare
