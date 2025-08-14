Wegen Sanktionen: Russland verscherbelt Öl billig

Indien als erstes Opfer von Trumps Sanktionen

Im vergangenen Jahr war Indien nach China der größte Käufer russischen Öls – das Land importierte fast 36 Prozent seines Rohöls aus dem Kreml. Bevor Russland den Angriff auf die Ukraine startete, waren es nur zwei Prozent. Die täglichen Importe beliefen sich auf rund 1,8 Millionen Barrel. Indien ist das erste Land, gegen das der US-Präsident sogenannte Sekundärsanktionen verhängt. Auch China, Brasilien und EU-Länder wie Ungarn oder Österreich treiben weiterhin Handel mit Russland. Solchen Ländern hatte Trump ursprünglich mit Zöllen von „rund 100 Prozent“ gedroht.