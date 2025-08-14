800 Notrufe nach Pilzvergiftungen pro Jahr

Besonders in den späten Sommermonaten August und September sind die Pilz- und Schwammerlsammler aktiv – die Zeit, in der auch die meisten Anrufe in der Vergiftungsinformationszentrale eintreffen. „Jedes Jahr kommt es zu schweren Vergiftungen, weil giftige Pilze mit essbaren verwechselt werden. Daher gilt: Im Zweifel lieber verzichten, als die Gesundheit aufs Spiel zu setzen“, so Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ).