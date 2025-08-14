1500 Cannabispflanzen in Vorarlberg beschlagnahmt

Im Zuge gemeinsamer Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg und der Polizeiinspektion Dornbirn ist es gelungen, einen 47-jährigen Mann aus dem Raum Dornbirn auszuforschen, der im großen Stil Cannabiskraut angebaut hatte.
Im Zuge mehrerer gerichtlich angeordneter Hausdurchsuchungen in den Bezirken Dornbirn und Bludenz konnten insgesamt 1485 Cannabispflanzen, rund 16 Kilogramm Cannabispollen sowie etwa 500 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Der Mann steht außerdem in Verdacht, von Juli 2023 bis Februar 2025 im Bezirk Bludenz insgesamt 84 Kilogramm Cannabiskraut erzeugt zu haben.
Der Verdächtige wurde bereits in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und wird wegen Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Kommentare
