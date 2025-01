„Hunderte illegale Migranten bereits abgeschoben“

Von 538 festgenommenen Personen seien „Hunderte“ in Armeeflugzeugen abgeschoben worden, erklärte Leavitt im Online-Dienst X. Während seiner Amtseinführung am Montag hatte US-Staatschef Trump angekündigt, „Millionen und Abermillionen“ irregulärer Migranten abschieben zu wollen. Zudem rief er an der Grenze zu Mexiko den Notstand aus und kündigte die Entsendung weiterer US-Soldaten dorthin an.