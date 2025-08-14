Teils unbekleidet
Vier Leichen in Seine bei Paris entdeckt
In der Nähe von Paris sind vier Leichen in der Seine entdeckt worden. Laut Medienberichten handelt es sich um Männer, einer trug weder eine Hose noch Unterhose. Woran die Menschen starben und wer sie sind, war zunächst unklar.
Eine Verbindung zwischen ihnen habe bisher auch nicht hergestellt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil am Donnerstag mit. Drei der vier Leichen seien vollständig bekleidet gewesen. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, seien sie bereits mehrere Tage im Wasser gewesen.
Den Hinweis auf die Toten gab ein Fahrgast. Er gab an, eine der Leichen aus dem Zug heraus in der Seine gesehen zu haben. Die Beschaffenheit des Flusses an der Fundstelle in Choisy-le-Roi kann laut der Staatsanwaltschaft der Grund sein, warum sich die Leichen genau dort befanden.
Die Einsatzkräfte bargen die leblosen Körper am Mittwoch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.