Schütze von Örebro könnte Ex-Schüler gewesen sein

Was bis jetzt bekannt ist: Die tödlichen Schüsse waren am Dienstag am Campus Risbergska in Örebro abgefeuert worden, einem Bildungszentrum für Erwachsene ab 20 Jahren etwa 200 Kilometer westlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer nannte die Tat „die schlimmste Massenschießerei“, die es je in Schweden gegeben habe.