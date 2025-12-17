Höheres Mindestalter für Alkohol verbessert Psyche

Die Studie kam jetzt zu dem Schluss, dass damit die kognitive Entwicklung von Jugendlichen gefördert wird. So ging beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für Rauschtrinken um 14 Prozent zurück, was wiederum zu Bildungsgewinnen führte. Alkohol beeinträchtige die kognitive Entwicklung während der Adoleszenz, heißt es in der Studie von Carmen Villa, Assistenzprofessorin am Departement of Economics der Universität Zürich. Dies sei eine Lebensphase, in der das Gehirn besonders empfindlich auf Schnaps, Bier, Wein und Co reagiere.