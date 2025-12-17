Bei Jugendlichen
Höheres Mindestalter für Alkohol verbessert Psyche
Ein höheres Mindestalter für Alkoholkonsum hat gleich mehrere positive Auswirkungen, wie jetzt eine Studie der Universität Zürich ergab. Demnach können schulische Leistungen und die psychische Gesundheit von Jugendlichen besser werden.
Untersucht wurden vier spanische Regionen, die ihre Alkoholgesetze in den vergangenen 20 Jahren verschärft hatten. Im Detail wurden das Mindestalter von 16 auf 18 Jahre erhöht, strengere Verkaufsregeln und neue Werbevorgaben eingeführt.
Die Studie kam jetzt zu dem Schluss, dass damit die kognitive Entwicklung von Jugendlichen gefördert wird. So ging beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für Rauschtrinken um 14 Prozent zurück, was wiederum zu Bildungsgewinnen führte. Alkohol beeinträchtige die kognitive Entwicklung während der Adoleszenz, heißt es in der Studie von Carmen Villa, Assistenzprofessorin am Departement of Economics der Universität Zürich. Dies sei eine Lebensphase, in der das Gehirn besonders empfindlich auf Schnaps, Bier, Wein und Co reagiere.
Ein Drittel trinkt „exzessiv“
Auch die psychische Gesundheit verbesserte sich laut der Erhebung in jenen Regionen, in denen das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum angehoben wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche Medikamente gegen Angstzustände und Schlaflosigkeit einnahmen, sei um zehn Prozent geringer gewesen.
Für die Analyse wurden Daten von ungefähr 250.000 Schülerinnen und Schülern, 180.000 PISA-Teilnehmenden und 600.000 Personen aus einer Volkszählung 2021 ausgewertet. Im internationalen Vergleich trinken europäische Jugendliche weiterhin viel Alkohol: Fast die Hälfte der 15- und 16-Jährigen in Europa gab in einer Schulbefragung an, im vergangenen Monat Alkohol getrunken zu haben. Jede dritte Person sagte, exzessiv zu trinken.
