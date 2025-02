Mindestens elf Tote nach Schüssen auf Campus

An einer Schule in Schweden wurden mindestens elf Menschen erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter ohne politisches Motiv handelt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in der Risbergska-Erwachsenenschule in Örebro. Vermutlich gehört der Angreifer zu den Todesopfern. Die genaue Anzahl der Verletzten ist unklar.