Makabrer Online-Handel

Leichenteile verkauft: Harvard-Mitarbeiter in Haft

Ausland
17.12.2025 11:30
Der Chef der Leichenhalle der Universität von Harvard betrieb einen Online-Handel mit ...
Der Chef der Leichenhalle der Universität von Harvard betrieb einen Online-Handel mit Körperteilen von Toten – acht Jahre Haft!(Bild: ND)

Der ehemalige Leiter der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard muss für acht Jahre ins Gefängnis. Er hatte mit Körperteilen von Toten einen Online-Handel betrieben.

An den makabren Geschäften war auch die Frau des 58-Jährigen beteiligt. Sie wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt, wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte.

Leichen waren für medizinische Zwecke gespendet worden
Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren.

Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.

Leichenteile daheim verpackt, verkauft und verschickt
Ohne Wissen der Angehörigen der Spender und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt.

