Leichenteile verkauft: Harvard-Mitarbeiter in Haft

Leichen waren für medizinische Zwecke gespendet worden

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren.