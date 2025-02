Zwischen Traum und Realität: Zwei Wege der Kunst

„Krone“: Frau Sabolić, woher kommt Ihr Traum, Berufsmusikerin zu werden?Stela Sabolić: Mich hat Musik schon als kleines Kind fasziniert. Mit 13 habe ich beschlossen, Klarinette zu lernen. Meine Fähigkeiten habe ich im Musikgymnasium in Kroatien vertieft und anschließend das Musikstudium an der Uni für Musik und darstellende Kunst in Wien begonnen.