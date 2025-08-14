Dieser Mann ist nicht der, für den Sie ihn halten

Viele Zuschauer bei den World Games in Chengdu trauten ihren Augen nicht und fragten sich beim Anblick dieses Südtirolers: „Was macht denn Tennis-Superstar Jannik Sinner hier?“ Die Antwort: Mit viel Energie und Kraft Faustball für Italiens Nationalteam spielen. Sein Name ist Leo Kuen. Aber auch er konnte Österreich nicht stoppen. Rot-Weiß-Rot gewann nach dem Sieg gegen die Italiener am Ende Bronze.